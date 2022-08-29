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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 августа

РФ к 25 августа увеличила сбор пшеницы почти на четверть до 78,9 млн т

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - РФ к 25 августа собрала 78,9 млн тонн зерна, что на 24,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (63,2 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза.

Посевы обмолочены с 18,7 млн га (с 20,5 млн га в прошлом году), урожайность составила 42,2 ц/га против 30,9 ц/га) на аналогичную дату прошлого года.

Ячмень обмолочен с 5,4 млн га (6,2 млн га), намолочено 17,7 млн тонн (15,3 млн тонн) при урожайности 32,6 ц/га (24,9 ц/га).

Всего зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 27,6 млн га (30,9 млн га), намолочено 105,2 млн тонн зерна (86,4 млн тонн), урожайность составила 38,2 ц/га (28 ц/га).

Кроме того, сахарная свекла выкопана с 41,2 тыс. га (28 тыс. га), накопано 2 млн тонн (1,2 млн тонн) при урожайности 489,8 ц/га (421,6 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 15,4 тыс. га (15,6 тыс. га).

Уборка подсолнечника пока существенно отстает от показателей прошлого года. Посевы обмолочены с 0,5 тыс. га (17,7 тыс. га), собрано 0,6 тыс. тонн (24,4 тыс. тонн) при урожайности 11 ц/га (13,8 ц/га). Рапс убран с 634,4 тыс. га (539 тыс. га), намолочено 1,7 млн тонн (1,1 млн тонн), урожайность составила 26,8 ц/га (20,9 ц/га).

Сельхозорганизации и фермеры убрали картофель с 21 тыс. га (23,5 тыс. га), накопали 557,6 тыс. тонн (616 тыс. тонн) при урожайности 265,1 ц/га (262,6 ц/га). Овощи убраны с 55,8 тыс. га (62,8 тыс. га), собрано 878,7 тыс. тонн (1,1 млн тонн), урожайность составила 157,4 ц/га (167,6 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 927,5 тыс. га (1 млн га).

Минсельхоз
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