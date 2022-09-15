Сбор пшеницы в России к 15 сентября превысил прошлогодний на 25,6 млн тонн

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В России к 15 сентября собрано 96,4 млн тонн пшеницы (в бункерном весе), что на 25,6 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 года (70,8 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза.

Общий сбор зерновых и зернобобовых культур составил 132,3 млн тонн (99,4 млн тонн год назад). Эти культуры обмолочены с 38,6 млн га (37,5 млн га в 2021 году), урожайность составила 34,3 ц/га (26,5 ц/га). Из них пшеница обмолочена с 25,8 млн га (24,5 млн га), урожайность - 37,4 ц/га (28,9 ц/га).

Кроме того, ячмень убран с 7,4 млн га (7,3 млн га), намолочено 23 млн тонн (17,5 млн тонн) при урожайности 31,2 ц/га (24,1 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена со 137,6 тыс. га (275 тыс. га), собрано 780,8 тыс. тонн (1,2 млн тонн), урожайность составила 56,7 ц/га (45,2 ц/га). Рис убран с 5,5 тыс. га (10,4 тыс. га), намолочено 35 тыс. тонн (67,1 тыс. тонн) при урожайности 63,8 ц/га (64,8 ц/га).

Сахарная свекла выкопана со 196,1 тыс. га (162,4 тыс. га), накопано 8,6 млн тонн (6,2 млн тонн), урожайность составила 438,9 ц/га (379,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 21,8 тыс. га (24,6 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 674,4 тыс. га (1,4 млн га), собрано 1,5 млн тонн (2,3 млн тонн) при урожайности 22 ц/га (16,5 ц/га). Рапс убран с 1,2 млн га (940,3 тыс. га), намолочено 2,8 млн тонн (1,8 млн тонн), урожайность - 23,3 ц/га (18,9 ц/га). Соя обмолочена с 261,5 тыс. га (484,6 тыс. га), собрано 559,3 тыс. тонн (804 тыс. тонн) при урожайности 21,4 ц/га (16,6 ц/га).

Сельхозорганизации и фермеры убрали картофель с 88,4 тыс. га (96,6 тыс. га), накопали 2,3 млн тонн (2,1 млн тонн), урожайность составила 259,8 ц/га (221,3 ц/га). Овощи убраны с 84,8 тыс. га (86,2 тыс. га), собрано 1,8 млн тонн (1,8 млн тонн) при урожайности 217,7 ц/га (213,5 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 7,4 млн га, что на 1,1 млн га меньше, чем на 15 сентября прошлого года (8,5 млн га).