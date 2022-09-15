Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Сбор пшеницы в России к 15 сентября превысил прошлогодний на 25,6 млн тонн

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В России к 15 сентября собрано 96,4 млн тонн пшеницы (в бункерном весе), что на 25,6 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 года (70,8 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза.

Общий сбор зерновых и зернобобовых культур составил 132,3 млн тонн (99,4 млн тонн год назад). Эти культуры обмолочены с 38,6 млн га (37,5 млн га в 2021 году), урожайность составила 34,3 ц/га (26,5 ц/га). Из них пшеница обмолочена с 25,8 млн га (24,5 млн га), урожайность - 37,4 ц/га (28,9 ц/га).

Кроме того, ячмень убран с 7,4 млн га (7,3 млн га), намолочено 23 млн тонн (17,5 млн тонн) при урожайности 31,2 ц/га (24,1 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена со 137,6 тыс. га (275 тыс. га), собрано 780,8 тыс. тонн (1,2 млн тонн), урожайность составила 56,7 ц/га (45,2 ц/га). Рис убран с 5,5 тыс. га (10,4 тыс. га), намолочено 35 тыс. тонн (67,1 тыс. тонн) при урожайности 63,8 ц/га (64,8 ц/га).

Сахарная свекла выкопана со 196,1 тыс. га (162,4 тыс. га), накопано 8,6 млн тонн (6,2 млн тонн), урожайность составила 438,9 ц/га (379,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 21,8 тыс. га (24,6 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 674,4 тыс. га (1,4 млн га), собрано 1,5 млн тонн (2,3 млн тонн) при урожайности 22 ц/га (16,5 ц/га). Рапс убран с 1,2 млн га (940,3 тыс. га), намолочено 2,8 млн тонн (1,8 млн тонн), урожайность - 23,3 ц/га (18,9 ц/га). Соя обмолочена с 261,5 тыс. га (484,6 тыс. га), собрано 559,3 тыс. тонн (804 тыс. тонн) при урожайности 21,4 ц/га (16,6 ц/га).

Сельхозорганизации и фермеры убрали картофель с 88,4 тыс. га (96,6 тыс. га), накопали 2,3 млн тонн (2,1 млн тонн), урожайность составила 259,8 ц/га (221,3 ц/га). Овощи убраны с 84,8 тыс. га (86,2 тыс. га), собрано 1,8 млн тонн (1,8 млн тонн) при урожайности 217,7 ц/га (213,5 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 7,4 млн га, что на 1,1 млн га меньше, чем на 15 сентября прошлого года (8,5 млн га).

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страховщики ОСАГО оценили среднее удорожание полиса для физлиц в 12-15% к концу года. Обзор

Страховщики ОСАГО оценили среднее удорожание полиса для физлиц в 12-15% к концу года. Обзор

Международные резервы РФ с 2 по 9 сентября сократились на $4,5 млрд

Экспорт газа из РФ в ЕС в 2022 году сократится на 50 млрд кубометров

Добыча "Газпрома" к 15 сентября сократилась на 16% в годовом исчислении

В "Газпроме" уверены, что никто не сможет нарастить поставки в Европу так же быстро

В "Газпроме" уверены, что никто не сможет нарастить поставки в Европу так же быстро

Параллельный импорт в РФ растет примерно на 18% в месяц в физическом выражении

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Маркетплейсы принесли малому и среднему бизнесу РФ почти треть выручки в 2021 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });