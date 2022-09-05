Путин заявил о нескольких претендентах на вхождение в проект "Сахалин-2"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Появилось несколько претендентов на вхождение в проект "Сахалин-2", сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Камчатского края.

Как сообщалось, в июне Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу.

Согласно указу, при учреждении компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% на момент учреждения продолжат находиться на балансе самого ООО "Сахалинская Энергия". Нынешние иностранные акционеры Sakhalin Energy (Shell, Mitsui, Mitsubishi) в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО.

На прошлой неделе правительство РФ выпустило распоряжения о получении японскими партнерами Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) пакетов в ООО "Сахалинская Энергия" аналогично долям в Sakhalin Energy. Компания Shell информировала правительство России, что не будет входить в состав совладельцев ООО "Сахалинская Энергия". Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу.

Путин на совещании в понедельник заявил, что на участие в "Сахалине-2" есть "достаточное количество претендентов: "Что касается "Сахалина 2", желающих войти в этот проект у нас достаточно. И иностранцев, и российских юридических лиц".

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.