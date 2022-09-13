Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Brent торгуется у $93,5 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На волатильных торгах вторник котировки нефти эталонных марок вновь перешли к снижению после публикации статистических данных об инфляции в США, спровоцировавших распродажу рисковых активов.

К 17:14 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на $0,5 (0,53%) - до $93,5 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевелина Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,08 (0,09%) - до $87,7 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом измерении, сообщило Минтруда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, чего ожидали аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.

Аналитики UBS ухудшили прогнозы цен на Brent на конец текущего года до $110 за баррель со $125 за баррель. По их ожиданиям, прекращение продажи нефти из стратегических запасов в США и усилия ЕС по ограничению импорта российской нефти подстегнут цены вверх в ближайшие месяцы. Они прогнозируют, что цена Brent достигнет $125 за баррель в марте 2023 года.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления США о том, что они не видят возможности скорого достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление соглашения 2015 года в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

Brent WTI Минтруда США UBS Иран Энтони Блинкен СВПД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

CFO Nordgold Смирнов возглавил компанию

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 36,7%

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

Минфин вернется на рынок после семимесячной паузы с ОФЗ на 10 млрд руб.

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });