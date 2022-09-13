Brent торгуется у $93,5 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На волатильных торгах вторник котировки нефти эталонных марок вновь перешли к снижению после публикации статистических данных об инфляции в США, спровоцировавших распродажу рисковых активов.

К 17:14 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на $0,5 (0,53%) - до $93,5 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевелина Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,08 (0,09%) - до $87,7 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом измерении, сообщило Минтруда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, чего ожидали аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.

Аналитики UBS ухудшили прогнозы цен на Brent на конец текущего года до $110 за баррель со $125 за баррель. По их ожиданиям, прекращение продажи нефти из стратегических запасов в США и усилия ЕС по ограничению импорта российской нефти подстегнут цены вверх в ближайшие месяцы. Они прогнозируют, что цена Brent достигнет $125 за баррель в марте 2023 года.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления США о том, что они не видят возможности скорого достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление соглашения 2015 года в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.