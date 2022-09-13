Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть во вторник опускаются после подъема накануне. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения снижения спроса в связи с жесткими карантинными ограничениями в Китае. Евросоюз, тем временем, готовит план сокращения потребления энергоресурсов в условиях падения поставок газа из России.

"Мы не думаем, что можно ждать устойчивого ралли на рынке в ближайшем будущем, - говорится в обзоре экспертов Morgan Stanley, который приводит агентство Bloomberg. - Замедление роста во всех основных экономических блоках говорит в пользу ослабления спроса на нефть на некоторое время, и это уже находит отражение в рыночной статистике. Особенно важный вклад в это вносит Китай".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени во вторник составляет $93,7 за баррель, что на $0,3 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,16 (1,3%), до $94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,58 за баррель, что на $0,20 (0,23%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,99 (1,1%), до $87,78 за баррель.

США подтвердили в понедельник, что не видят возможности скорого достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление СВПД в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.