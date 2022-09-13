Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $95,2 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к подъему в ходе торгов во вторник, продлевая серию повышений до четырех сессий подряд на фоне опасений дефицита предложения.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 по московскому времени подорожали на $1,21 (1,29%) - до $95,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,22 (1,39%) - до $89 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,1%.

Цены на нефть восстанавливаются после падения до январских минимумов на прошлой неделе благодаря общему восстановлению интереса инвесторов к рисковым активам, пишет MarketWatch.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления США о том, что они не видят возможности скорого достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление соглашения 2015 года в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

Дополнительную поддержку котировкам оказывает продолжающееся снижение доллара. Во вторник долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, снижается на 0,5%.