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Аналитики ЦБ РФ отметили первые признаки усиления инфляционного давления

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ряд устойчивых компонент ценовых показателей и повышенные инфляционные ожидания указывают на усиление инфляционного давления, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

"Совокупность показателей указывает на то, что устойчивое инфляционное давление сейчас находится на уровне цели по инфляции Банка России или выше. При этом риски на среднесрочной перспективе смещены в сторону проинфляционных", - отмечают эксперты.

Годовая инфляция в России замедляется при сохранении близких к нулю темпов роста цен с учетом сезонности, говорится в документе. Эта тенденция, по мнению аналитиков ЦБ, продолжится в ближайшие месяцы с учетом ухода из расчета высоких темпов роста цен в конце прошлого года. Замедление годовой инфляции происходит благодаря сильным дезинфляционным факторам разового характера, прежде всего укрепившемуся рублю, напомнили эксперты.

"Вместе с тем ряд ценовых показателей, характеризующих наиболее устойчивые тенденции в ценовой динамике (в частности, медиана, трендовая инфляция, доля компонентов потребительской корзины, цены на которые растут быстрее 4% в пересчете на год), а также сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне указывают на некоторое усиление инфляционного давления. Это означает, что текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность. Это связано в первую очередь с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению", - отмечают аналитики ЦБ.

Одним из показателей инфляционного давления на потребительском рынке, очищенного от влияния разовых и временных факторов, может служить динамика стоимости рыночных (административно нерегулируемых) услуг: они в меньшей степени, чем товары, зависят от действия разовых факторов на стороне предложения и в большей степени - от динамики заработных плат и общей ситуации на рынке труда.

"Недельная статистика цен свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления в августе. Снижение общего уровня цен продолжилось, однако по сравнению с июлем увеличилось число товаров и услуг, цены на которые растут темпом выше 4% в пересчете на год, и уменьшилось количество позиций, цены на которые снижаются", - говорится в документе.

Одним из основных факторов риска большего роста цен является ускорение роста денежной массы до максимального уровня с 2012 года (19,3% г/г в июле) на фоне оживления кредитования и усиления бюджетного импульса при сохраняющихся ограничениях на стороне предложения.

"Структурная перестройка экономики и ее адаптация к новым внешним условиям, в том числе к изменению относительных цен, требуют времени. Банк России учитывает это при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), направленной на возвращение инфляции к цели. В результате годовая инфляция снизится постепенно, до 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году", - отмечают аналитики ЦБ.

ЦБ РФ
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