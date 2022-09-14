Правительство ФРГ может получить мажоритарную долю в Uniper

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Германская Uniper SE продолжает обсуждать с правительством ФРГ меры поддержки ее бизнеса, в том числе возможность увеличения доли государства в энергокомпании до мажоритарной.

"С учетом усилившейся неопределенности операционной среды, мы ищем новые решения, в том числе прямое увеличение капитала, результатом которого станет существенное мажоритарное участие правительства Германии в Uniper", - говорится в пресс-релизе энергокомпании.

В июле 2022 года власти ФРГ объявили о приобретении 30% в Uniper наряду с другими мерами поддержки бизнеса компании, серьезно пострадавшей в результате сокращения поставок российского газа.

Доля финской Fortum в Uniper уменьшилась до 56% после вливания капитала Германией. Тем не менее, Fortum пока останется контролирующим акционером Uniper.

"С тех пор, как стабилизационный пакет был принят в июле, энергетический кризис в Европе усилился, поскольку Россия прекратила поставки газа по "Северному потоку 1". В результате подъема цен на газ наши финансовые потери существенно увеличились", - отмечают в Uniper.

Акции Uniper теряют в цене 17% в ходе торгов в среду. С начала 2022 года их стоимость упала на 90%.