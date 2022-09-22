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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

ЕС предложил ввести контроль над экспортом гражданских технологий в Россию

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает ввести новые санкции против российских физических и юридических лиц, а также установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Она сказала, во-первых, что, конечно, будут рассмотрены санкции против физических и юридических лиц. А, во-вторых, она заявила, что мы предложим дополнительный экспортный контроль над гражданскими технологиями. То есть контроль над экспортом Европейского союза в Россию", - сказал он на брифинге в Брюсселе.

Председатель ЕК объяснила это предложение тем, что российская экономика переориентирована на спецоперацию и это, по ее мнению, оправдывает такой тип дополнительных санкций.

"Это всё, что мы можем вам сообщить в данный момент, так как вы хорошо понимаете, что события происходят в Нью-Йорке, и заявления делаются там", - добавил Мамер.

Представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС обсуждали "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке новые ограничительные меры против России, которые планируется применить как можно скорее.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Эрик Мамер Евросоюз Жозеп Боррель Петер Стано
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