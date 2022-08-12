Совет директоров "ФосАгро" перенес обсуждение финрезультатов I полугодия на 18 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" перенес с 15 на 18 августа обсуждение финансовых результатов за I полугодие, сообщила компания.

Традиционно вместе с обсуждением отчетности совет директоров "ФосАгро" дает рекомендацию по промежуточным дивидендам (но непосредственно в повестке совета такого вопроса не значится).

На годовом собрании в конце июня акционеры "ФосАгро" не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год (рекомендация составляла 390 руб. на акцию). Вопрос о рекомендациях по распределению прибыли будет рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний, заявляла тогда компания.

Генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2022 говорил, что компания может выплатить промежуточные дивиденды по итогам I полугодия.

Аналитики телеграм-канала "Твердые цифры" предполагали, что решение пропустить выплаты было принято из-за незавершённой редомициляции траста Гурьевых из Швейцарии в Калининград.

Семья Гурьевых через трасты и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" владеет супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. Free float составляет 30,9%.