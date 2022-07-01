Акционеры "ФосАгро" не утвердили дивиденды за 2021 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год, вопрос о рекомендациях по распределению прибыли будет рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, рекомендация по финальным дивидендам за 2021 год составляла 390 рублей на акцию или 130 рублей на GDR (была дана в начале февраля). Общая сумма выплат могла составить 50,5 млрд рублей.

В новый совет директоров компании вошли: Михаил Рыбников, Юрий Круговых, Сиродж Лоиков, Наталья Пашкевич, Иван Родионов, Александр Селезнев, Виктор Черепов, Александр Шарабайко, Андрей Шаронов, Виктор Иванов.

Аудитором"ФосАгро" на 2022 год утверждено АО "Юникон".