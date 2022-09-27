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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Думе сообщили, что под частичную мобилизацию могут попасть до трех тысяч медработников

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В ходе частичной мобилизации могут быть призваны несколько тысяч медицинских работников, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов во вторник "Интерфаксу".

Он отметил, что примерно такая цифра обсуждалась в ходе дискуссий в комитетах по обороне, по охране здоровья.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

Госдума
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