В Думе сообщили, что под частичную мобилизацию могут попасть до трех тысяч медработников

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В ходе частичной мобилизации могут быть призваны несколько тысяч медицинских работников, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов во вторник "Интерфаксу".

Он отметил, что примерно такая цифра обсуждалась в ходе дискуссий в комитетах по обороне, по охране здоровья.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.