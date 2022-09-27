Правительство обсуждает льготы для мобилизованных россиян

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает возможность установления различных льгот для мобилизованных, заявил в видеообращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что важно обеспечить дополнительные гарантии тем, кого призовут по частичной мобилизации, в том числе трудовые гарантии.

"Это требует корректировки действующего законодательства. Установлено, что трудовые договоры проходящих службу не могут быть прекращены. За сотрудниками будет сохраняться их место", - заявил глава правительства.

По его словам, прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот. В данном случае, продолжил Мишустин, востребованы предложения от представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов.