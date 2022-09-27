Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Правительство обсуждает льготы для мобилизованных россиян

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает возможность установления различных льгот для мобилизованных, заявил в видеообращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что важно обеспечить дополнительные гарантии тем, кого призовут по частичной мобилизации, в том числе трудовые гарантии.

"Это требует корректировки действующего законодательства. Установлено, что трудовые договоры проходящих службу не могут быть прекращены. За сотрудниками будет сохраняться их место", - заявил глава правительства.

По его словам, прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот. В данном случае, продолжил Мишустин, востребованы предложения от представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов.

Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле на вопрос о создании Крымского округа ответили, что указы президента не анонсируются

Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией

Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией
Военная операция на Украине

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

В РФ за сутки COVID-19 заболели 36,6 тыс. человек

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч россиян

Военная операция на Украине

На границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" откроют мобилизационный пункт

Медведев счел, что НАТО не вступит в конфликт на Украине, даже если РФ применит ядерное оружие

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });