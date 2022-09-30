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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Минфин в IV квартале хочет разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российски Минфин сообщил, что планирует в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости.

Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря).

Будут предлагаться бумаги дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет - на 30 млрд рублей.

Минфин в начале года пропустил несколько аукционных дней из-за высокой волатильности рынка, а после начала военной операции на Украине ОФЗ не размещал ни разу до середины сентября. Возвращаясь на рынок в первый осенний месяц, Минфин рассчитывал занять 40 млрд рублей, но план на оставшуюся часть сентября выполнить не удалось. Из трех запланированных аукционов состоялся только один - первый, 14 сентября (были размещены бумаги на 10 млрд рублей).

В следующем году, согласно проекту закона о федеральном бюджете, валовой объем внутренних заимствований должен составить 2,5 трлн рублей. Также, согласно внесенным одновременно с проектом бюджета поправкам в Бюджетный кодекс, у Минфина будет право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния.

Минфин ОФЗ Украина
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