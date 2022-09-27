Минфин намерен проводить аукционы по размещению ОФЗ, но не в ущерб доходности

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин ставит задачу активно участвовать на внутреннем долговом рынке, но не будет размещать облигации федерального займа (ОФЗ) "в ущерб доходности", заявил "Интерфаксу" глава ведомства Антон Силуанов.

"Сейчас отменили аукционы на прошлой неделе, и на этой не будем проводить. Как рынок успокоится - тогда будем", - сказал министр.

На вопрос о планах Минфина по размещениям ОФЗ на четвертый квартал Силуанов ответил: "Посмотрим. У нас есть задачи активно участвовать на рынке, но не в ущерб доходности".

По его словам, Минфин будет исходить из того, что нужно избежать дестабилизации отрасли.

Министерство финансов 14 сентября успешно вернулось на первичный рынок ОФЗ после 7-месячного перерыва, разместив в ходе аукциона весь запланированный объем бумаг на 10 млрд рублей по ставкам чуть выше вторичного рынка.

На прошлой неделе Минфин анонсировал сразу два аукциона, министерство планировало предложить долговые бумаги общим объемом 30 млрд рублей. Однако оба аукциона в итоге не состоялись "в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен".

27 сентября министерство сообщило, что в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках на этой неделе аукционы по размещению ОФЗ проводиться не будут.

Всего Минфин планировал разместить до конца сентября ОФЗ объемом до 40 млрд рублей по номинальной стоимости.