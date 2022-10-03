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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Россельхозбанк готов участвовать в аукционах ОФЗ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк, крупнейший кредитор российского агропромышленного сектора, готов участвовать в финансировании госдолга, заявил в Совете Федерации глава банка Борис Листов.

"Также хотел бы выразить готовность Россельхозбанка и банковского сектора участвовать в финансировании государственного долга и поддержать бюджет заемными ресурсами", - сказал он.

Согласно проекту бюджета на ближайшую трехлетку, всего за счет государственных заимствований в 2023 году планируется профинансировать дефицит на сумму 1,597 трлн рублей, в 2024 году - 1,989 трлн рублей, в 2025 году - 1,932 трлн рублей.

При этом размещение государственных ценных бумаг в российской валюте планируется в объеме 2,512 трлн рублей в 2023 году, 3,389 трлн рублей в 2024 году и 3,427 трлн рублей в 2025 году.

На погашение будет направлено 764,416 млрд рублей, 1,451 трлн рублей и 1,426 трлн рублей соответственно.

Объем госдолга увеличится с 25,367 трлн рублей в 2023 году до 27,679 трлн рублей в 2024 году и 29,940 трлн рублей в 2025 году, но сохранится на безопасном уровне менее 20% ВВП - 16,9% ВВП, 17,3% ВВП и 17,5% ВВП, говорится в документе. В нем будет преобладать внутренний госдолг, его доля составит 81,6%, 82,4% и 83,5% соответственно.

РСХБ Борис Листов Минфин
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