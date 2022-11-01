Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре опустился до 50,7 пункта

Сокращение численности рабочей силы в целом было весомым и самым быстрым с апреля

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 50,7 пункта после сентябрьских 52 пунктов, показало исследование S&P Global.

Последние данные указывают лишь на незначительное улучшение в российском производственном секторе, которое стало одним из самых медленных с июля.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Согласно исследованию, уровни производства росли третий месяц подряд в начале четвертого квартала. Рост выпуска был связан с увеличением притока новых заказов и повышением клиентского спроса. При этом темпы роста замедлились с сентября и оказались незначительными. Это происходило на фоне более слабого роста новых заказов. Хотя фирмы и отмечали, что усилия по импортозамещению стимулировали спрос, темпы расширения были самыми медленными за четыре месяца.

Новые экспортные заказы продолжали оказывать давление на общий объем продаж, так как спрос со стороны иностранных клиентов резко снизился.

Инфляция издержек в российском производственном секторе ускорилась в октябре. Темпы роста стали самыми резкими с мая. Рост производственных затрат компании связывали с более высокой стоимостью логистики, перевозок, импортных товаров и повышением цен поставщиков.

Несмотря на ускорение темпов инфляции издержек, отпускные цены практически не изменились в октябре. Одни компании сообщали, что попытки переложить высокие издержки на клиентов подталкивали цены вверх, между тем другие отмечали, что усилия по стимулированию продаж приводили к снижению отпускной стоимости товаров.

Как говорится в отчете, фирмы в октябре столкнулись с падением занятости в седьмой раз за последние девять месяцев. Сокращение численности рабочей силы в целом было весомым и самым быстрым с апреля.

Объем незавершенных работ в октябре продолжил снижаться. Темпы снижения стали самыми быстрыми с июня 2021 года.

Как говорится в обзоре, сроки поставок сырья на фоне проблем с логистикой увеличились в октябре до самых высоких с июля, при этом компании увеличили свои закупки в отчетном периоде. Покупательная активность фирм росла самыми быстрыми темпами с августа 2017 года.

Деловые ожидания относительно перспектив производства на ближайшие двенадцать месяцев оставались позитивными в октябре. Степень уверенности производителей была второй самой высокой с апреля 2019 года (хотя и ниже, чем ранее в сентябре) с учетом ожиданий роста клиентского спроса и инвестиций в развитие продуктов.