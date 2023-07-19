Правовая компания из Москвы погасит требования кредиторов Мурманского пароходства на 5 млрд руб.

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил заявление ООО "Эверест" (Москва) о намерении погасить требования кредиторов к АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом) в полном объеме, говорится в определении суда.

В документе отмечается, что на специальный банковский счет ММП компания "Эверест" должна перевести 5 млрд 101 млн 328 тыс. рублей. После этого "Эверест" обязан представить в суд заявление о признании требований кредиторов удовлетворенными, а также документы, которые подтвердят перечисление средств.

ООО "Эверест" в июне текущего года обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о намерении погасить требования кредиторов ММП.

По данным ЕГРЮЛ, "Эверест" специализируется на деятельности в области права. Компания была основана в Москве в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Учредитель и генеральный директор – Аслан Цомаев.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства – 6 октября 2020 года. В настоящее время эта процедура продлена до 6 октября 2023 года.

В апреле текущего года пресс-служба Арбитражного суда Мурманской области сообщала, что уже реализованы непрофильные активы ММП на сумму свыше 80 млн рублей, включая самый дорогой лот – картину "Поморяне. Вечер" Николая Рериха за 24 млн рублей.

Кроме того, в мае текущего года Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара ММП Николая Куликова, находящегося под судом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Арбитражный суд установил, что задолженность Куликова перед кредиторами составляет 254,649 млн рублей.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.