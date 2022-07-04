Принадлежащая Мурманскому пароходству картина Рериха снова выставлена на торги

Начальная цена лота теперь снижена с 91,5 млн до 82,34 млн рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Картина Николая Рериха "Поморяне. Вечер" Николая Рериха, входящая в перечень имущества АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, находится в процедуре банкротства), повторно выставлена на аукцион, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс").

Работу в мае уже выставляли на торги, которые должны были пройти 30 июня. Их признали не состоявшимися, поскольку заявок на картину не поступило.

Прежде установленную начальную цену лота снизили на 10% - с 91,5 млн рублей до 82,35 млн рублей. В марте в 91,5 млн рублей картины оценили эксперты ООО "Научно-исследовательская независимая экспертиза им. П.М.Третьякова", указав, что, по результатам торгов, Рерих входит в топ самых дорогих русских художников.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 4 июля по 5 августа. Задаток составит 20% от начальной стоимости. Шаг аукциона - 5%. Проведение аукциона запланировано на 9 августа на электронной площадке "Вердиктъ".

Эту картину, еще 10 работ Рериха и "У берега Капри" Ивана Айвазовского в сентябре 2019 года следствие изъяло у учредителя ММП Николая Куликова. Обыски у него проходили по уголовному делу о злоупотреблениях.

В июне 2020 года судебные приставы выставили картину "Поморяне. Вечер" на торги за 78,163 млн рублей. В июле торги были отменены, а картину временно передали в Государственный музей искусства народов Востока.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году. Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - в октябре 2020 года. Эта процедура продлена до 6 октября 2022 года.

В отношении бенефициара ММП Куликова СКР расследует уголовные дела по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе обысков в сентябре 2019 года у него были изъяты документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства. Из материалов Мурманского областного суда следует, что сумма ущерба по четырем вменяемым эпизодам составляет около 1,27 млрд рублей.