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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Принадлежащая Мурманскому пароходству картина Рериха снова выставлена на торги

Начальная цена лота теперь снижена с 91,5 млн до 82,34 млн рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Картина Николая Рериха "Поморяне. Вечер" Николая Рериха, входящая в перечень имущества АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, находится в процедуре банкротства), повторно выставлена на аукцион, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс").

Работу в мае уже выставляли на торги, которые должны были пройти 30 июня. Их признали не состоявшимися, поскольку заявок на картину не поступило.

Прежде установленную начальную цену лота снизили на 10% - с 91,5 млн рублей до 82,35 млн рублей. В марте в 91,5 млн рублей картины оценили эксперты ООО "Научно-исследовательская независимая экспертиза им. П.М.Третьякова", указав, что, по результатам торгов, Рерих входит в топ самых дорогих русских художников.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 4 июля по 5 августа. Задаток составит 20% от начальной стоимости. Шаг аукциона - 5%. Проведение аукциона запланировано на 9 августа на электронной площадке "Вердиктъ".

Эту картину, еще 10 работ Рериха и "У берега Капри" Ивана Айвазовского в сентябре 2019 года следствие изъяло у учредителя ММП Николая Куликова. Обыски у него проходили по уголовному делу о злоупотреблениях.

В июне 2020 года судебные приставы выставили картину "Поморяне. Вечер" на торги за 78,163 млн рублей. В июле торги были отменены, а картину временно передали в Государственный музей искусства народов Востока.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году. Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - в октябре 2020 года. Эта процедура продлена до 6 октября 2022 года.

В отношении бенефициара ММП Куликова СКР расследует уголовные дела по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе обысков в сентябре 2019 года у него были изъяты документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства. Из материалов Мурманского областного суда следует, что сумма ущерба по четырем вменяемым эпизодам составляет около 1,27 млрд рублей.

ММП Федресурс Николай Рерих Поморяне Вердиктъ СКР Мурманский областной суд
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