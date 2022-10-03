"Дальние" перевозки пассажиров на сети РЖД в сентябре выросли на 21%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года перевозки пассажиров в поездах дальнего следования выросли в годовом выражении на 20,6%, до 9,4 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) со ссылкой на оперативные данные.

К августу перевозки сократились на 31%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в сентябре вырос на 32,1% год к году, до 8,6 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в прошлом месяце выросли на 13,1% в годовом исчислении, до 90,6 млн пассажиров (-1,9% в сравнении с августом). Их пассажирооборот показал рост на 18,1% год к году, до 2,9 млрд пассажиро-километров.

Таким образом, по оперативным данным, в сентябре на инфраструктуре РЖД было перевезено всего 99,9 млн пассажиров, что на 13,7% превышает уровень сентября прошлого года и на 5,8% меньше, чем в августе этого года. Пассажирооборот составил 11,5 млрд пассажиро-километров (+28,2% г/г).

Всего за 9 месяцев 2022 года было отправлено 850,8 млн пассажиров (+8,5% г/г): в дальнем следовании - 83 млн (+15,3%), в пригородном сообщении - 767,3 млн (+7,8%). Пассажирооборот на сети РЖД с начала года вырос на 17% и составил 95,9 млрд пассажиро-километров, в том числе в дальнем следовании - 72 млрд (+19,8%), в пригородном сообщении - 23,8 млрд (+9,1%).

По итогам 2022 года РЖД прогнозирует увеличение пассажиропотока на юг России на 30%, гогворил в июле замглавы холдинга Алексей Шило. Одна из причин - временное закрытие 11 аэропортов на юге и в центральной части страны. Для удовлетворения спроса на перевозки холдинг назначил дополнительные поезда в южном направлении.

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.