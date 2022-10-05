Новак предупредил о снижении добычи нефти в РФ после введения потолка цен

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в России, предупредил вице-премьер Александр Новак. Как передает Bloomberg, он заявил об этом после министерской встречи ОПЕК+.

Чиновник добавил, что введение лимита может также увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках.

Летом США предложили не запрещать закупки российской нефти в рамках санкций, но ввести лимит цен для нее, чтобы нефть осталась на рынке и чтобы ее дефицит не привел к дальнейшему росту цен.

5 октября стало известно, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза согласовал новые санкции против России, в том числе со введением потолка цен на нефть. Санкции предусматривают "запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги".