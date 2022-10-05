Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Новак предупредил о снижении добычи нефти в РФ после введения потолка цен

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в России, предупредил вице-премьер Александр Новак. Как передает Bloomberg, он заявил об этом после министерской встречи ОПЕК+.

Чиновник добавил, что введение лимита может также увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках.

Летом США предложили не запрещать закупки российской нефти в рамках санкций, но ввести лимит цен для нее, чтобы нефть осталась на рынке и чтобы ее дефицит не привел к дальнейшему росту цен.

5 октября стало известно, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза согласовал новые санкции против России, в том числе со введением потолка цен на нефть. Санкции предусматривают "запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги".

Александр Новак США Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден обеспокоен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Министры ОПЕК+ решили больше не собираться ежемесячно

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией

Samsung начнет выпускать микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году

Apple попросила поставщиков перенести в Индию выпуск наушников AirPods и Beats

Brent подешевела до $91,5 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });