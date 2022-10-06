Аналитики допустили ускорение ввода лимита цен на нефть из РФ после решения ОПЕК+

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки может разозлить основных покупателей топлива, подтолкнув США к заключению ядерной сделки с Ираном и ускорению планов по введению потолка цен на покупки нефти у России, полагают аналитики Citigroup. Их обзор приводит Bloomberg.

Они также допускают, что решение ОПЕК+ может заставить Конгресс США вернуться к обсуждению законопроекта NOPEC, который даст стране возможность подавать иски против стран-экспортеров нефти в рамках действующего антимонопольного законодательства.

Кроме того, снижение квот на добычу может ударить по самим странам ОПЕК+, оказав негативное влияние на экономическую активность и спрос на нефть, тем самым ускорив переход к альтернативным источникам электроэнергии, полагают эксперты.

Сокращение номинальных квот на 2 млн баррелей в итоге выльется в реальное снижение объемов добычи государствами альянса на 1,1-1,2 млн б/с, а в случае плохого выполнения условий соглашения снижение окажется меньше 1 млн б/с, отмечают аналитики Citi.

В свою очередь, это может вдвое уменьшить прогнозируемый профицит предложения на рынке нефти в 2023 году и замедлить процесс восполнения резервов.

Текущий прогноз Citi предусматривает, что предложение на глобальном нефтяном рынке превысит спрос на 2,1 млн б/с в 2023 году.