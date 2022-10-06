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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

МИД пообещал, что Россия ответит на потолок цен переориентацией экспорта нефти

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В ответ на установление потолка цен на российскую нефть Россия переориентирует ее поставки на другие направления, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она назвала идею введения "произвольного" потолка цен на нефть "лишним подтверждениее того, что Брюсселю и Вашингтону принципы рыночной экономики чужды".

"Ручное управление, политическое давление на всех экономических операторов. Во главу угла ставится сугубо геополитическая задача ослабления России и, естественно, повышение прибыли тех компаний, тех гигантов, тех монополий, которые и снабжают политической поддержкой и финансовым участием политические круги на Западе", - добавила Захарова.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, который введет в законодательство ЕС юридическую базу для введения потолка цен на нефть из России.

Речь идет о возможности установить верхний предел цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и для дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
"Будет запрещено предоставлять морской транспорт и техническую помощь, брокерские услуги, а также финансовую помощь, которая имеет отношение к перевозке сырой нефти или нефтепродуктов третьим странам", если цена нефти будет выше установленного уровня, объяснили в Брюсселе.

Евросоюз МИД Мария Захарова
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