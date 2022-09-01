РФ выделила Белоруссии $2 млрд на совместные проекты по импортозамещению

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия выделяет Белоруссии $2 млрд на совместные проекты по импортозамещению, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У нас будет множество проектов с РФ. Начиная с военно-стратегических и заканчивая земными. Совместные проекты по импортозамещению огромные, сейчас под $2 млрд Россия выделяет нам на эти совместные проекты", - сказал Лукашенко на открытом уроке во Дворце республики в Минске.

По его словам, таких "проектов будет тьма-тьмущая".

"Мы будем укреплять наши отношения с нашим основным стратегическим партнером - нашей братской Россией", - заключил Лукашенко.