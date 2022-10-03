Еврогруппа выступила за адресную помощь наиболее уязвимым потребителям энергии в ЕС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министры экономики и финансов стран еврозоны (Еврогруппа) отметили тяжесть финансового положения государств ЕС в связи со взлетом цен на энергоносители, одобрили перераспределение сверхдоходов энергетических компаний в пользу наиболее уязвимых потребителей, но отказались от широкой поддержки совокупного спроса за счет фискальной политики.

"Широкая поддержка совокупного спроса посредством налогово-бюджетной политики в 2023 году не оправдана. Вместо этого основное внимание будет уделяться защите уязвимых слоев населения при сохранении гибкости для корректировки в необходимых случаях", - говорится в заявлении по итогам совещания Еврогруппы, которое состоялось в понедельник.

Министры констатировали, что кризис на Украине и вокруг нее "подтолкнул и без того растущую глобальную инфляцию к многолетним максимумам", а прогнозы "указывают на ухудшение краткосрочных перспектив (экономического) роста и на ускорение инфляции при дальнейших перебоях в поставках газа".

Страны еврозоны стремятся воздерживаться от денежно-кредитной политики, которая усилила бы инфляционное давление, и продолжают ставить задачу своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ в 2%.

"Мы стремимся защищать тех, кто в поддержке нуждается, но признаем, что правительства не могут полностью защитить свою экономику от последствий беспрецедентного роста цен на энергоносители, поскольку еврозона является нетто-импортером энергии. Поэтому мы стараемся сосредоточить усилия на экономически эффективных мерах, в частности на мерах по повышению доходов. Эти меры носят исключительный, временный характер и ориентированы на уязвимые слои населения", - заявила Еврогруппа.

По ее мнению, может потребоваться адресная и временная политика, "которая не искажает единый рынок" и призвана помочь компаниям, страдающим от высоких цен на энергоносители. При этом компании, которые получают от взлета цен "непредвиденные доходы", должны внести "свой вклад солидарности с остальным обществом".