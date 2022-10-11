Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре вырос в 2,6 раза

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2022 года составило $198,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($75,2 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-сентябре 2022 года увеличилось в 2,2 раза, до $238,0 млрд, по сравнению со $107,9 млрд за аналогичный период 2021 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, ключевую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло положительное сальдо баланса товаров и услуг в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и снижения стоимостных объемов импорта.

Объем российского экспорта товарами и услугами в январе-сентябре 2022 года составил $483,3 млрд, что на 28% больше объема экспорта за аналогичный период 2021 года ($378,9 млрд).

Объем импорта в январе-сентябре 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10% - до $245,3 млрд с $271,2 млрд.

ЦБ также отмечает, что совокупный дефицит первичных и вторичных доходов, отражённых в текущем счете платежного баланса, вырос, в том числе, за счет снижения полученных инвестиционных доходов и трансфертов.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов по итогам января-сентября 2022 года составило $39,6 млрд против $32,7 млрд годом ранее (рост на 21%).

Выплаченные доходы в январе-сентябре 2022 года уменьшились по сравнению с показателем 2021 года на 21% - до $75,9 млрд с $96,1 млрд, а доходы к получению снизились на 43%, до $36,3 млрд с $63,5 млрд.

Чистое кредитование остального мира осуществлено как в форме сокращения внешней задолженности по финансовым инструментам, так и увеличения суммы прочих иностранных активов.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса (чистое кредитование) увеличилось в январе-сентябре 2022 года в 2,6 раза, до $195,2 млрд с $74,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Обязательства снизились на $90,6 млрд против роста за девять месяцев 2021 года на $34,6 млрд. В то же время активы увеличились на $104,7 млрд, что на 4% меньше роста за январь-сентябрь 2021 года на $109,1 млрд.

Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $243 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $277 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд. Вновь пересмотренный прогноз будет опубликован 28 октября.