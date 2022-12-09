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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре вырос более чем в 2 раза

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2022 года составило $225,7 млрд, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период 2021 года ($108,6 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, определяющую роль в расширении профицита текущего счета платежного баланса сыграло рекордное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при уменьшении стоимости импорта за январь-ноябрь 2022 года относительно показателя предыдущего года.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ за одиннадцать месяцев 2022 года увеличилось в 1,9 раза, до $269,8 млрд по сравнению со $145,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

В комментарии сообщается, что резкое снижение импорта товаров во втором квартале 2022 года сменилось его постепенным восстановлением в последующие месяцы текущего года.

Расширение совокупного дефицита первичных и вторичных доходов в значительной степени связано с сокращением личных трансфертов, поступивших из-за рубежа, и уменьшением объема инвестиционных доходов, полученных частным сектором от вложений за рубежом.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано как снижением обязательств перед нерезидентами, так и ростом иностранных активов российской экономики.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-ноябре 2022 года увеличилось до $44,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда оно составило $36,9 млрд.

Согласно ранее опубликованной предварительной оценке ЦБ РФ, в январе-ноябре 2022 года профицит текущего счета составил $215,4 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $257,1 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $41,7 млрд.

Следовательно, в ноябре профицит текущего счета мог составить $10,3 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $12,7 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - увеличиться на $2,5 млрд.

Согласно обновленному в октябре базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $253 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $305 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $51 млрд.

ЦБ РФ
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