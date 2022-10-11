Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Власти Москвы прогнозируют снижение темпа роста цен до 5,5% в 2023 году

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы предполагает, что после ускорения инфляции темпы роста цен в Москве будут постепенно снижаться, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"После ускорения инфляции в 2022 году до 12,1% темпы роста цен постепенно снизятся до 5,5% в 2023 году и до 3,8% к 2025 году", - говорится в сообщении.

ЭкономикаЦБ подтвердил сентябрьский прогноз инфляции на конец 2022 года в 11-13%Читать подробнее

Отмечается, что городская экономика будет развиваться за счет розничной торговли и сферы платных услуг, рост в этих сферах в 2023-2025 годах оценивается на уровне 2-3,7% и 1,3-3,5% соответственно. Ключевыми факторами роста будут снижение инфляции, повышение реальной заработной платы и рост потребительского кредитования.

Кроме того, в мэрии подчеркнули, что благодаря сохранению "высокой деловой активности" уровень официально зарегистрированной безработицы будет оставаться на естественном для Москвы уровне - 0,4-0,5%.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу глобального спроса

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Минфин представил предложения по поддержке сферы закупок в условиях мобилизации

S&P ухудшило прогноз для экономики США на 2023 год до рецессии

Украина приняла транзитную заявку "Газпрома" в объеме 42,4 млн кубометров

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Brent подешевела до $95,7 за баррель

ХКФ банк приостановил валютные переводы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });