Власти Москвы прогнозируют снижение темпа роста цен до 5,5% в 2023 году

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы предполагает, что после ускорения инфляции темпы роста цен в Москве будут постепенно снижаться, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"После ускорения инфляции в 2022 году до 12,1% темпы роста цен постепенно снизятся до 5,5% в 2023 году и до 3,8% к 2025 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городская экономика будет развиваться за счет розничной торговли и сферы платных услуг, рост в этих сферах в 2023-2025 годах оценивается на уровне 2-3,7% и 1,3-3,5% соответственно. Ключевыми факторами роста будут снижение инфляции, повышение реальной заработной платы и рост потребительского кредитования.

Кроме того, в мэрии подчеркнули, что благодаря сохранению "высокой деловой активности" уровень официально зарегистрированной безработицы будет оставаться на естественном для Москвы уровне - 0,4-0,5%.