Новак ждет восстановления добычи на "Сахалине-1" после смены оператора

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В правительстве рассчитывают на восстановление добычи на "Сахалине-1" после смены оператора проекта, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Да, безусловно. Мы считаем, что этот проект должен работать. Это важно для страны, для Сахалинской области", - ответил он на вопрос о перспективах добычи после смены оператора проекта.

"Поэтому нужно восстановление добычи нефти, газа", - добавил вице-премьер.

7 октября президент Владимир Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Указ применяет к реализуемому на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) проекту "Сахалин-1" уже ранее реализованную на проекте "Сахалин-2" схему перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию.

Согласно указу, в России создается российское ООО - новый оператор проекта. Этой компании переходят все предусмотренные СРП права и обязанности консорциума инвесторов, а также оператора - Exxon Neftegas Limited.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова.

Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.