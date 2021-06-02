Бесплатную догазификацию будут проводить по принципу "бери-или-плати"

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Бесплатное подключение граждан к газу будет увязано с их обязанностью начать его потребление в течение года, в ином случае им придется оплатить расходы на подключение.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, такое решение было принято на совещании у вице-премьера Александра Новака об исполнении поручений по итогам послания послания президента РФ в части газификации населенных пунктов РФ.

Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать и до 20 июня внести проекты соответствующих постановлений. При этом в них должно быть предусмотрено условие, при котором гражданин, дом которого бесплатно подключили к газу и который в течение 12 месяцев с "даты заключения договора на технологическое присоединение к газораспределительным сетям" не исполнил обязательство "по строительству, реконструкции газовых сетей" на своем участке, должен будет возместить затраты на подводку газа до его дома. При этом предельный размер такой компенсации будет отдельно определен правительством РФ.

Также поручено закрепить в нормативной базе положение о том, что гражданин, подавший заявку на бесплатное подключение к газу, должен будет предоставить в составе этой заявки договоры "на строительство, реконструкцию газовых сетей и на установку газоиспользующего оборудования внутри земельного участка" заявителя.

Также поручено закрепить связь бесплатного подключения с организацией потребления газа в хозяйстве заявителя. Речь идет о "положении о предоставлении заявителями, технологическое присоединение которых осуществляется бесплатно, в составе заявки договоров на строительство, реконструкцию газовых сетей и на установку газоиспользующего оборудования внутри земельного участка заявителя".

О бесплатной догазификации

Как сообщалось, поручения президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию предусматривают бесплатную подводку газа в газифицированных населенных пунктах до границ домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки. Догазификация должна продлиться до 2023 года.

Догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств. Инвестиции в мероприятия по подключению домов к газу в уже газифицированных населенных пунктах России в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей.

Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час.