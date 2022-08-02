"ЛУКОЙЛ" предложил выкуп держателям евробондов суммарным номиналом $6,3 млрд

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" предложил держателям евробондов пяти выпусков суммарным номинальным объемом $6,3 млрд обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited для возможного приобретения бумаг.

Еврооблигации будут приобретены с целью их погашения, говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа".

"ЛУКОЙЛ" на сегодня "располагает достаточными денежными средствами для приобретения всех без исключения находящихся в обращении облигаций в течение настоящего периода неопределенности, что соответствует текущим целям финансовой политики", сказано в пресс-релизе.

Цена выкупа "будет обсуждаться индивидуально", сообщил "ЛУКОЙЛ".

Речь идет об облигациях на $1,5 млрд со ставкой 4,563% процента и сроком погашения в 2023 году, на $1 млрд со ставкой 4,75% и сроком погашения в 2026 году, на $1,15 млрд со ставкой 2,8% и сроком погашения в 2027 году, на $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2030 году и на $1,15 млрд со ставкой 3,6% и сроком погашения в 2031 году.

Поскольку держатели облигаций в России на текущий момент не могут получать платежи по облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами "ЛУКОЙЛ" обязан осуществлять прямые выплаты в рамках обслуживания ценных бумаг, поясняет НК.

Помимо этого, выплаты по облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от правительства РФ, которая выдается при условии получения российскими держателями ценных бумаг причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что "ЛУКОЙЛ" сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты за рубежом.

Кроме того, даже если "ЛУКОЙЛ" получит такую лицензию, то она, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания, что может привести к наступлению дефолта, отмечает компания.

Также существует вероятность дальнейших изменений в законодательстве РФ, которые могут затруднить или ограничить возможности "ЛУКОЙЛа" по обслуживанию облигаций, или даже запретить такое обслуживание, сообщает "ЛУКОЙЛ". "Существует также риск невыполнения посредниками по облигациям своих обязательств, связанных с ними. В частности, "ЛУКОЙЛ" недавно получил уведомления о прекращении исполнения обязательств со стороны трасти и платежного агента по всем выпускам облигаций, и нет гарантии, что соответствующие лица будут заменены", - добавляет НК.

Согласно отчетности компании, по данным на конец 2021 года денежные средства и их эквиваленты составляли 677,5 млрд руб., что в 2 раза больше по сравнению с 2020 годом. Более поздние отчетности "ЛУКОЙЛ" не публиковал.