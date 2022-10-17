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В Москве завершили частичную мобилизацию

Только 5% глав компаний в США и ЕС ждут улучшения в экономике

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Около 98% руководителей американских компаний ждут рецессии в экономике США в ближайшие 12-18 месяцев, показал опрос исследовательской компании Conference Board. В Европе руководителей-пессимистов 99%. Только 5% опрошенных ждут улучшения в экономике в ближайшие полгода.

"Руководители компаний готовятся к практически неизбежной рецессии в США и Европе, - заявил член руководства Conference Board и бывший зампредседателя Федрезерва Роджер Фергюсон. - Большинство полагает, что рецессия в США будет короткой и умеренной, однако около 70% опрошенных считают, что Европейский союз ждет глубокая рецессия, которая будет иметь серьезные последствия для всего мира".

34% респондентов считают главной проблемой мировой экономики политическую нестабильность, 17% - энергетический кризис, 15% - военную операцию на Украине.

США Европа ФРС Conference Board Украина Роджер Фергюсон
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