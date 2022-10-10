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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Главы МВФ и ВБ предупредили о растущих рисках рецессии в мировой экономике

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Главы Международного валютного фонда и Всемирного банка предупредили о повышающихся рисках глобальной рецессии на фоне замедления темпов роста развитых экономик, рекордной инфляции и повышения процентных ставок.

Экономика США, крупнейшая в мире, начинает испытывать давление из-за возросшей стоимости заимствований, в том числе это давление сказывается на рынке труда, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе совместного выступления со своим коллегой из ВБ Дэвидом Малпассом.

По оценкам МВФ, государства, на которые приходится около трети мирового ВВП, столкнутся как минимум с двумя кварталами снижения экономики в текущем году и следующем, а к концу 2026 года глобальная экономика потеряет около $4 трлн, сообщает агентство Bloomberg.

Малпасс в свою очередь предупредил о "реальной опасности" глобальной рецессии в следующем году и отметил, что укрепление доллара оказывает негативное влияние на валюты развивающихся стран, увеличивая их госдолг.

Вместе с тем главы МВФ и ВБ заявили о недопустимости сохранения инфляции на текущем уровне и призвали центробанки мира не прекращать усилия по замедлению темпов роста потребительских цен.

"Если вы не предпримете достаточных мер, у нас будут проблемы", - сказала Георгиева.

Она также добавила, что программы фискального стимулирования должны быть таргетированными, чтобы не подстегивать инфляцию.

МВФ ВБ
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