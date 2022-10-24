Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не меняются на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник утром, рубль демонстрирует боковую динамику на фоне противоречивых факторов.

Первые сделки по доллару США прошли по цене 61,01-62,05 руб./$1, по итогам третьей минуты торгов курс американской валюты составил 61,2625 руб./$1 (-3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7 копеек выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань на "Московской бирже" по данным на 7:03 мск подешевел относительно уровня предыдущего закрытия на 1 копейку, он стоил 8,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена противоречивыми факторами. С одной стороны, цены на нефть показывают отрицательную динамику, с другой, поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пиковым налоговым платежам месяца. Кроме того, растут американские фондовые индексы, а также немного подрастает фьючерс на американские фондовые индексы.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,08 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,63 за баррель, что на 0,49% ниже итогового значения предыдущей сессии. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,07%.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 2% по итогам торгов в пятницу, завершив неделю максимальным подъемом с июня. Недельное повышение Dow Jones Industrial Average составило 4,9%, S&P 500 - 4,7%, Nasdaq Composite - 5,2%.

Поддержку рынку в пятницу оказали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки. ФРС повысила ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) с марта этого года, и эксперты ждут ее увеличения еще на 75 б.п. на заседании 1-2 ноября.