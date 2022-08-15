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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Акционеры "Севернефтегазпрома" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Акционеры "Севернефтегазпрома" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года и оставили прибыль нераспределенной. Это решение было принят на годовом собрании 22 июня, говорится в отчете компании по МСФО за первое полугодие 2022 года.

При этом привилегированные акции получили право голоса до момента получения дивидендов, в связи с чем пакеты голосующих акций Wintershall Dea и OMV увеличились.

Как сообщалось, по итогам 2021 года "Севернефтегазпром" получил 8,457 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.

Обычно компания распределяла всю свою прибыль акционерам: 40% - "Газпрому", 35% - Wintershall Dea и 25% - OMV. Исходя из этой пропорции, по итогам минувшего года "Газпрому" полагалось бы 3,38 млрд рублей доходов, Wintershall Dea - 2,96 млрд рублей и OMV - 2,11 млрд рублей.

Как говорится в отчете "Севернефтегазпрома" по МСФО, в январе-июне 2022 года компания получила чистую прибыль по МСФО в размере 757,5 млн рублей, что почти в 4 раза меньше показателя первого полугодия 2021 года. При этом выручка выросла на 14,5%, до 25 млрд рублей, а себестоимость подскочила сразу на 38,3%, до 23,6 млрд рублей, из-за повышения ставки НДПИ. В отчетном периоде налог на добычу полезных ископаемых для сеноманской залежи составил около 1625 рублей (1058 рублей в 2021 году) за одну тысячу кубометров, для туронской залежи - 434 рубля (224 рубля) за одну тысячу кубометров.

"Севернефтегазпром" владеет лицензией на разработку, обустройство и добычу углеводородов на Южно-Русском нефтегазовом месторождении, расположенном в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Срок действия лицензии заканчивается в 2043 году, он может быть продлен в случае увеличения периода добычи. Запасы газа по категории A+B+C1+C2 составляют более 1 трлн кубометров. Южно-Русское месторождение введено в эксплуатацию в 2007 году, в 2009-м вышло на проектную мощность 25 млрд кубометров газа в год.

По состоянию на 30 июня 2022 года акционерами "Севернефтегазпрома" были ПАО "Газпром" (50% акций плюс 6 обыкновенных акций), германская Wintershall Dea GmbH (25% минус 3 обыкновенные акции плюс 2 привилегированные акции типа "А" и одна привилегированная акция типа "С") и австрийская OMV Exploration&Production GmbH (25% минус 3 обыкновенные акции плюс 3 привилегированные акции типа "В").

На фоне событий на Украине и пересмотра иностранными компаниями стратегий в отношении проектов в России Wintershall Dea сообщила, что продолжит участие в Южно-Русском месторождении, так как этот "проект производит природный газ для энергоснабжения Европы", а OMV заявила, что проведет стратегический анализ своего участия, в том числе возможности продажи или выхода.

В июле Wintershall Dea в своем отчете сообщила, что "работает над получением необходимых разрешений на вывод" доходов от российских активов.

Севернефтегазпром Газпром Wintershall Dea OMV ЯНАО Красноселькупский район Германия Австрия
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