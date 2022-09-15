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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Минпромторг отметил рост производства у выкупленного у Otis предприятия

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российское подразделение Otis Elevator Company, выкупленное холдингом S8 Capital в конце июля, показывает рост производства и количества рабочих мест, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Предприятие в Санкт-Петербурге под управлением нового собственника наращивает темпы производства, что позволяет не только сохранять, но и увеличивать число рабочих мест", - рассказал замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов.

Гендиректор "ОТИС Россия" Игорь Майоров добавил, что новые заказы начали принимать с 1 августа. "ОТИС Россия" - это завод по производству лифтов в Санкт-Петербурге, изготовление лебедок в Щербинке и подразделения по техобслуживанию.

"За первый месяц завод компании в Санкт-Петербурге уже произвел более 400 единиц оборудования, достигнув максимума с марта 2022 года", - уточнил Майоров.

По его словам, для дальнейшего роста спроса производственный штат увеличили на 16%.

По итогам августа прирост производства превысил 100 единиц. За месяц сервисные подразделения произвели более 44 тысяч техосмотров оборудования в России. Сейчас компания готовится к запуску серийного производства новых лифтов.

Американская Otis решила уйти из России. В конце июля 2022 года российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна выкупил ее российский бизнес. Формально покупателем активов, согласно пресс-релизу американской компании, выступила инвесткомпания Ice Development, специализирующаяся на секторе недвижимости и занимающаяся установкой и техобслуживанием систем вентиляции, кондиционирования, холодильных агрегатов и вытяжных систем. Сумма сделки не приводится.

S8 Capital Otis США Петербург Минпромторг Михаил Иванов Щербинка Игорь Майоров Ice Development
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