Бывшая "дочка" Otis хочет занять 75% рынка вертикального транспорта в России

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Компания "Метеор Лифт", бывшее российское подразделение международной компании Otis Worldwide Corporation, намерена занять три четверти рынка коммерческого вертикального транспорта в России, заявил на презентации бренда управляющий директор холдинга S8 Capital Торнстен Шуберт.

"Цель - обеспечить не менее 75% покрытия коммерческого сегмента рынка вертикального транспорта в России", - сказал он.

По его словам, компания предложит рынку продукцию от стандартных лифтов эконом-класса до премиум-сегмента скоростных и высокоскоростных лифтов, а также эскалаторов и траволаторов.

"В настоящий момент достигнуты договоренности о сотрудничестве и заключено эксклюзивное соглашение с китайской компанией Xizi Elevator Company на дистрибуцию всей линейки лифтов (включая скоростные и высокоскоростные), эскалаторов, траволаторов, а также отдельных компонентов. Договором также предусмотрен инжиниринг - использование компонентов, в том числе критичных при производстве и техническом обслуживании лифтов на заводе в Санкт-Петербурге, и сертификация готовой продукции Xizi Elevator и узлов безопасности", - рассказал Шуберт.

"Метеор Лифт" также планирует продолжить локализацию продукции, разработку новых технологий и цифровизацию производства и сервиса.

Компания подготовила и уже подала полный пакет документов в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП) для включения своей продукции в реестр российского производителя.

В декабре "Отис лифт", бывшая "дочка" американской Otis Worldwide Corporation, была переименована в "Метеор лифт". Новое название было внесено в ЕГРЮЛ 23 декабря 2022 года.

Условие об изменении названия юридического лица, товарного знака "Отис", а также продукции и услуг, выпускающихся под одноименным брендом в России, были частью сделки по приобретению российских активов Otis Worldwide Corporation холдингом S8 Capital.

В марте 2022 года Otis заявила о прекращени приема заказов на новые лифты и эскалаторы в России, а также о прекращении инвестиций в российский бизнес из-за конфликта в Украине и перебоев в цепочках поставок. В июле было объявлено, что Otis продает российские активы холдингу S8 Capital Армена Саркисяна.