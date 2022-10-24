"ОТИС Россия" начала выпускать лифты повышенной грузоподъемности в Петербурге

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ООО "ОТИС Россия" (завод по производству лифтового оборудования в Петербурге, входит в холдинг S8 Capital) приступило к серийному производству лифтов повышенной грузоподъемности, сообщила пресс-служба компании.

"Всего за три месяца наша компания запустила в серийное производство новый продукт – лифт повышенной грузоподъемности. Это стало возможным благодаря сохраненной технологической базе, выстроенным цепочкам поставок комплектующих и проектам компании по импортозамещению. (. . .) Компания уже заключила контракты на поставку 67 пилотных единиц, часть из которых была введена в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Мос ОТИС" и ООО "ОТИС Лифт" Игоря Майорова.

Новая линейка лифтов имеет грузоподъемность от 1,275 тыс. до 2 тыс. кг, увеличенные размеры кабины и улучшенные эксплуатационные характеристики, отмечается в сообщении.

"Новый лифт соответствует международным стандартам, при этом уровень его локализации на текущий момент уже превышает 70%. Кроме того, новая линейка оборудования сможет обеспечить не менее половины потребности рынка в лифтах большой грузоподъемности, которая образовалась после ухода иностранных производителей", - приводятся в сообщении слова замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова.

В конце июля 2022 года российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна выкупил российский бизнес американской Otis после заявления компании об уходе с рынка РФ. Формально покупателем активов, согласно пресс-релизу американской компании, выступила инвесткомпания Ice Development, специализирующаяся на секторе недвижимости и занимающаяся установкой и техобслуживанием систем вентиляции, кондиционирования, холодильных агрегатов и вытяжных систем. В пресс-службе S8 "Интерфаксу" подтверждали, что Ice Development входит в холдинг S8 Capital Саркисяна и участвует в юридическом оформлении сделки с Otis. В периметр сделки вошли ООО "ОТИС Лифт", АО "Мос ОТИС", ЗАО "Щербинка ОТИС Лифт", сообщили в S8. Сумма сделки не сообщалась.

Согласно сайту компании, S8 Capital - многопрофильный российский холдинг, специализирующийся на создании и развитии высокотехнологичных продуктов и сервисов. Группа компаний работает на рынке c 1993 года, реализует проекты в финансовом секторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и цифровых медиа.