ГК по ОрВД увеличила годовой чистый убыток на 47%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) увеличило чистый убыток по РСБУ в 2022 году на 47%, до 25,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Доходы ГК упали на 15%, до 70,5 млрд рублей. Большую часть этой суммы - 51,5 млрд рублей (-36%) - составили доходы от основной деятельности, то есть от аэронавигационного обслуживания (АНО). В частности, доходы от АНО российских перевозчиков на маршрутах воздушного движения сократились на 12%, до 11,7 млрд рублей, иностранных - на 48%, до 29,9 млрд рублей. Доходы от АНО отечественных авиакомпаний в районах аэродромов снизились на 12%, до 6,7 млрд рублей, зарубежных - подросли на 0,5%, до 2,5 млрд рублей.

Себестоимость продаж ГК уменьшилась на 6%, до 91,4 млрд рублей.

Прочие доходы предприятия в прошлом году составили 19 млрд рублей против 1,8 млрд рублей годом ранее. Из них 17,9 млрд рублей составили госсубсидии для поддержки деятельности на фоне антироссийских санкций.

Объем долгосрочных обязательств ГК за конец 2022 года снизился на 5% к уровню конца 2021 года - до 1,6 млрд рублей, краткосрочных - на 16%, до 9,8 млрд рублей. При этом кредиторская задолженность сократилась на 17%, до 3,7 млрд рублей.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 34%, до 7,5 млрд рублей. Основные должники ГК среди российских пользователей - компании, находящиеся на разных стадиях банкротства, включая "Трансаэро" (565 млн рублей) и "ВИМ-Авиа" (270,3 млн рублей), отмечается в отчете. Среди иностранных должников ГК выделяет также обанкротившихся, а, кроме того, ряд компаний из "недружественных" стран: австралийскую Qantas (69,7 млн рублей), мальтийскую Maleth-Aero (58,8 млн рублей), польскую LOT (56,3 млн рублей) и другие. Эти перевозчики перестали летать через воздушное пространство России и отказываются оплачивать счета за АНО, ссылаясь на антироссийские санкции, сказано в отчете.

До 2020 года основную часть доходов ГК по ОрВД обеспечивало обслуживание иностранных авиакомпаний. После начала пандемии COVID-19 число их полетов через воздушное пространство России резко снизилось, что привело к финансовым трудностям ГК. Ситуацию усугубили санкции против России: после начала военной операции на Украине ряд зарубежных перевозчиков приостановил рейсы в Россию, почти все, кроме китайских, больше не летают через нее транзитом.

С ноября предприятие повысило сборы за аэронавигацию российских авиакомпаний на 60%, иностранных - на 40%. Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, ставки действовали до конца марта этого года, с 1 апреля они повысились еще на 10%.