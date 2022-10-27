Суд на Сахалине перенес на 9 ноября заседание по иску Генпрокуратуры к Exxon

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Предварительное заседание в Южно-Сахалинском городском суде по иску Генпрокуратуры к Exxon Neftegas Limited (бывший оператор проекта "Сахалин-1") в третий раз не состоялось, так как представитель компании вновь не явился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судебной системы региона.

"Следующее предварительное заседание назначено на 9 ноября", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее предварительное заседание не состоялось по этой же причине 14 и 19 октября.

Генпрокуратура подала иск в Южно-Сахалинский городской суд 26 сентября, подробности не приводятся, в пресс-службе судебной системы и в пресс-службе правительства региона ситуацию не комментируют.

Третьими лицами по делу заявлены министерство финансов Сахалинской области, региональное правительство и управление ФНС.

Управление ФССП по Сахалинской области по решению того же суда наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited, следует из банка данных исполнительных производств. Южно-Сахалинский городской суд выдал исполнительный лист об аресте 27 сентября, организация-взыскатель - Генпрокуратура России. Список активов и другие подробности не уточняются.

В августе ExxonMobil сообщила, что занимается передачей своих прав по "Сахалину-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из недружественных стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

В последнем кроме ExxonMobil и "Роснефти" участвуют SODECO (Япония) - 30% и ONGC (Индия) - 20%.

7 октября Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Указ применяет к реализуемому на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) проекту "Сахалин-1" уже ранее реализованную на проекте "Сахалин-2" схему перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию.

В соответствии с указом, в России создается российское ООО - новый оператор проекта. Этой компании переходят все предусмотренные СРП права и обязанности консорциума инвесторов, а также оператора - Exxon Neftegas Limited. После создания нового оператора проекта Exxon Mobil заявила, что полностью покинула Россию.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Их общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.