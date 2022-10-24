Глава Stellantis в Евразии покинул пост гендиректора российской "дочки"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Старший вице-президент и директор региона Евразия Stellantis Ксавье Дюшман покинул должность главы российского представительства автоконцерна (ООО "Пежо Ситроен Рус"), следует из данных ЕГРЮЛ.

Компанию возглавил российский топ-менеджер - управляющий директор брендов Peugeot, Citroёn и Opel Алексей Володин. Соответствующие изменения были внесены в реестр 20 октября.

Дюшман занимал должность старшего вице-президента и директора региона Евразия Stellantis с февраля 2021 года. До этого он работал управляющим директором по продажам и маркетингу Opel Vauxhall, ранее - отвечал за розничные продажи PSA в Европе, занимал пост управляющего директора Peugeot France.

Stellantis - один из крупнейших в мире автопроизводителей, созданный в начале 2021 года путем слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французской PSA Group.

Основной производственный актив концерна в России - завод полного цикла "ПСМА Рус" (Stellantis принадлежат 70% его долей, еще 30% - у Mitsubishi), расположенный в калужском индустриальном парке "Росва", который работал с 2012 года. Производство на нем приостановлено с апреля 2022 года. После начала военной операции на территории Украины концерн также прекратил импорт автомобилей в Россию и экспортные поставки из страны.

Stellantis производил на предприятии легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi собирал на мощностях "ПСМА Рус" внедорожники Outlander и Pajero Sport.

Инвестиции в проект, как сообщалось, были на уровне 550 млн евро.

Летом 2021 года представители Stellantis сообщили о планах развития российского завода. На его базе компания хотела создать экспортный хаб и за непродолжительное время выйти на ежегодный объем экспорта из России до 30 тысяч автомобилей.

The Wall Street Journal в конце февраля писала со ссылкой на главу концерна Карлоса Тавареса, что Stellantis может перенести производство из России из-за санкционных рисков. "Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо столкнуться с ограничениями", - заявил он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Stellantis в России в январе-сентябре 2022 года упали на 62,1%, до 5054 автомобилей, доля рынка сократилась до 1% (-0,1 п.п.)