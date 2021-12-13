ФАС разрешила Segezha купить лесопромышленные активы Bonum

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что удовлетворила ходатайство ПАО "Сегежа Групп" (Segezha Group, подконтрольна АФК "Система") о приобретении ООО "Интер Форест Рус" у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева.

В ведомстве считают, что сделка не приведет к ограничению конкуренции в лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслях.

О покупке у Bonum 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус" Segezha сообщила в октябре 2021 года. Сумма сделки составит $515 млн. Сделку планировалось закрыть в I квартале 2022 года, однако позднее президент Segezha Михаил Шамолин говорил "Интерфаксу", что покупка "Интер Форест" может состояться уже до конца года.

В холдинг "Интер Форест Рус" входят иркутские АО "ЛДК Игирма" и ООО "Транс-сибирская лесная компания", красноярское ООО "Приангарский ЛПК", а также более 20 компаний в сегментах владения лесным фондом, логистики и операционной деятельности. Компания владеет 10,9 млн куб. м лесосеки в Иркутской области и Красноярском крае.

В результате сделки лесная аренда Segezha составит 16 млн га, а расчетная лесосека практически удвоится - до 23,6 млн куб. м. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое - до 3,221 млн куб. м, по выпуску пеллет - в 1,8 раза, до 380 тысяч тонн. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры - на 35-40 тысяч куб. м, до 232 тысяч куб. м.

Со сделкой по покупке "Интер Фореста" увязаны планы по наращиванию Bonum доли в Segezha с нынешних 4,6% до около 13%. Акции должна продать АФК "Система" на сумму $150 млн. Точный размер пакета, отчуждаемого АФК в адрес Bonum, будет определен на дату закрытия сделки исходя из курса доллара США к рублю РФ и средневзвешенной биржевой цены одной акции Segezha за шесть месяцев, предшествующих дате заключения соглашения.