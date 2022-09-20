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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Segezha запланировала создать официальное представительство в Китае

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует создать официальное представительство на территории Китая для усиления присутствия на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Накануне совет директоров компании рассмотрел вопрос о создании дочернего общества, говорится в сообщении Segezha.

"Рассматриваем вопрос организации официального представительства Segezha Group в КНР в рамках реализации стратегии "разворота на Восток" и усиления присутствия на китайском рынке, а также на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целом", - пояснили "Интерфаксу" в компании.

В числе других вопросов совет директоров Segezha рассмотрел рекомендации своим "дочкам" по выплате дивидендов материнской компании. Сама Segezha в этом году производить выплаты уже не планирует, но сохраняет приверженность утвержденной дивидендной политике (предусматривает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд до 5,5 млрд рублей до 2023 года включительно, с 2024 по 2026 год - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF), заявлял ранее менеджмент компании.

Китай является основным экспортным направлением Segezha, 70% выручки которой приходится на зарубежные поставки. В 2021 году компания экспортировала в КНР продукции на 11,5 млрд руб., что составляло примерно 12% выручки компании за прошлый год (второе по объему выручки - египетское - направление отстает почти вдвое - 6,5 млрд руб.). В текущем году объем экспорта в Китай должен быть еще выше с учетом введенного с 10 июля запрета на поставки лесопромышленной продукции из РФ в Европу.

"То, что мы в Европу поставляли и продавали, теперь мы поставлять и продавать не можем. Соответственно, всё то, что ехало в Европу, а это в основном фанера и пиломатериалы из северо-западного региона, теперь поехало на Восток - Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка и т.д.", - говорил в конце августа вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

Учитывая рост поставок в Китай, Segezha готова изучить размещение облигаций в юанях, сообщал недавно "Интерфаксу" источник в компании. "Рассматриваем, юань нам комплементарен с учетом существенного объема продаж в Китай", - говорил он.

Segezha Китай
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