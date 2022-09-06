Segezha рассмотрит создание производства бумажной упаковки во Вьетнаме

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group изучает возможность размещения во Вьетнаме мощностей по производству бумажной упаковки с перспективой поставок на рынки стран АСЕАН.

"Рассматриваем перспективу возможного размещения во Вьетнаме производства бумажной упаковки с дальнейшими поставками продукции на рынок АСЕАН с учетом принимаемых там ограничений по упаковке из пластика", - сообщил вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Николай Иванов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

Инвестиции в проект оцениваются в сумму порядка $50 млн, уточнил он "Интерфаксу".

У Segezha есть мощности по производству упаковки за рубежом – 7 заводов Segezha Packaging общей мощностью 769 млн мешков в год, но все они расположены в Европе (в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии). Несмотря на санкции ЕС в отношении российского лесопромышленного комплекса (с 10 июля действует запрет на поставки на европейский рынок продукции ЛПК из России), эти предприятия продолжают деятельность, заявлял менеджмент компании на call-conference по итогам публикации отчетности за первое полугодие 2022 года.

При этом по мере введения логистических ограничений и прямых запретов на поставки продукции в западном направлении Segezha начала переориентировать поставки на восток. 70% выручки Segezha приходится на экспорт.

"То, что мы в Европу поставляли и продавали, теперь мы поставлять и продавать не можем. Соответственно, все то, что ехало в Европу, а это в основном фанера и пиломатериалы из северо-западного региона, теперь поехало на Восток – Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка и т.д.", - говорил в конце августа вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

Segezha и ранее проявляла интерес к азиатскому рынку. В октябре 2021 года компания открыла трейдинговое подразделение в Сингапуре для реализации всего спектра продукции в странах АТР. Увеличение поставок на восток связано также с приобретением в прошлом году активов в Красноярском крае и Иркутской области (НЛХК и "Интер Форест рус").