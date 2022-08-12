НРД оспорил санкции в суде Евросоюза в Люксембурге

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московской биржи") 12 августа обратился в Суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений, сообщается в пресс-релизе депозитария.

Цель иска - доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы.

ЕС ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня.

В конце июня председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов анонсировал, что биржа и НРД подготовят коллективный иск в связи с ограничениями на работу европейской расчетно-клиринговой инфраструктуры с НРД.

По его словам, "есть шанс освободить активы третьих лиц, которые на депозитарном учете НРД заморожены решением Euroclear", основанном на запрете работать с НРД.

По мнению Швецова, по иностранным ценным бумагам нет ничего другого, кроме судебной перспективы, то есть, наверное, должен быть подан коллективный иск.

"Евросоюз, налагая санкции на НРД, в общем-то заблокировал чужие активы, НРД не является ни номинальным собственником, ни номинальным владельцем. Он является учетным институтом, который учитывает в интересах третьих лиц, несет фидуциарную ответственность за этот учет и в общем-то, если не будет политической ангажированности судов (эта вероятность, к сожалению, есть, хотя они растили свой независимый суд 400 лет и очень этим гордились, но есть какая-то, наверное, магическая, гипнотическая целесообразность, которая может этот институт уничтожить) при прочих равных, если брать всё, что мы раньше говорили о независимости суда и предполагаем, что она сохраняется, шанс есть", - сказал он.

"Я не могу оценить его, у меня нет статистики, но шанс значимый есть освободить активы третьих лиц, которые в депозитарном учете НРД заморожены решением Euroclear, - говорил глава набсовета "Мосбиржи".

Была создана рабочая группа из экспертов "Московской биржи" и НРД для поиска оптимальных решений по освобождению активов депонентов, не находящихся под ограничениями, с привлечением иностранных и российских консультантов, имеющих положительный опыт в решении подобных ситуаций.

НРД с 24 февраля 2022 года находится в постоянном взаимодействии с иностранными депозитариями Euroclear и Clearstream по вопросам, связанным с ограничениями операций по счетам НРД, открытым в этих иностранных депозитариях.

Операции по счетам НРД в Euroclear и Clearstream перестали осуществляться в стандартном режиме с 28 февраля без направления в НРД официального уведомления о введении каких-либо ограничений. От Clearstream официальное сообщение о блокировке активов поступило 24 марта.

В марте Euroclear и Clearstream приступили к процедуре "углубленной" проверки (due diligence) в отношении НРД, о чем НРД был уведомлен 18 и 24 марта соответственно.

В рамках процедуры НРД предоставил все необходимые документы и информацию, в том числе как в отношении самого НРД, так и "Московской биржи" как основного акционера НРД. Предполагалось, что иностранные депозитарии передадут результаты due diligence компетентным регулирующим органам соответствующих юрисдикций (Бельгии и Люксембурга) для урегулирования ситуации и принятия дальнейшего решения о возможности возобновления операций по счетам НРД.

Как отмечалось в пресс-релизе НРД, он, соблюдая в своих коммуникациях с иностранными депозитариями принципы открытости, добросовестности и ответственности, приложил максимум усилий к сотрудничеству и предпринял все необходимые и доступные действия для обеспечения клиентам НРД возможности полноценного распоряжения своими активами в сложившихся обстоятельствах и возобновления штатного операционного процесса по обслуживанию счетов НРД в Euroclear и Clearstream.

НРД активно взаимодействовал с клиентами и информировал депонентов, активы которых оказались под ограничениями на счетах НРД в Euroclear и Clearstream, о текущей ситуации и о своем взаимодействии с иностранными депозитариями. Клиентская служба НРД ежедневно обрабатывала от 300 до 500 устных обращений клиентов и около 400 обращений по электронной почте.

После включения НРД в санкционный список Евросоюза 3 июня Euroclear и Clearstream приостановили процедуру due diligence, на счета НРД была наложена блокировка. Дополнительно Совет Швейцарии 10 июня присоединился к ограничениям Евросоюза, что повлекло наложение блокировки на активы в швейцарских франках.