При проработке сценариев "Мосбиржа" не исключает санкции США против НРД

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Московская биржа" при подготовке к возможным санкциям рассматривает риски введения ограничительных мер в отношении всех своих основных структур, включая НКЦ и саму биржу, а также риски санкций США в отношении Национального расчетного депозитария, сообщил глава набсовета "Мосбиржи" Сергей Швецов.

"У нас при подготовке к возможным санкциям, естественно, НРД учитывается как боевая единица группы Московской биржи, то есть мы этот сценарий рассматриваем. Любая организация российская, мне кажется, должна рассматривать сценарий, где она подпадает под санкции в текущих условиях", - сказал он журналистам, отметив, что такой риск учитывается и в отношении Национального клирингового центра, и биржи.

Отвечая на вопрос, произойдет ли смена главы НРД Виктора Жидкова, который 15 сентября попал в SDN List, Швецов отметил, что есть акционерное соглашение, где "Московская биржа" корпоративно на НРД не влияет.

"Там есть совет директоров, который обладает независимостью. Здесь надо с советом директоров разговаривать, потому что административных полномочий у "Московской биржи" влиять на этот процесс нет", - объяснил он.

Помимо Жидкова, в SDN List был также включен бывший руководитель НРД Эдди Астанин. При этом сам депозитарий включен в SDN List не был. С начала июня НРД находится под санкциями ЕС, инфраструктурные организации европейского финрынка могут участвовать только в транзакциях, которые не приносят НРД материальной выгоды.