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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Махмудов консолидировал 100% Национальной сельскохозяйственной компании

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Подконтрольное Искандару Махмудову ООО "Виолан" получило 100% ООО "Национальная сельскохозяйственная компания" (НСК), следует из данных ЕГРЮЛ. Эти изменения произошли 7 ноября.

Ранее по 50% НСК владели компания "Группа КМ" (бенефициар Махмудов) и ООО "Косминвест" (на паритетных началах принадлежит компании "Виолан" и "А-Инвест", бенефициар Анатолий Коцюк, Ростовская область).

"Группа КМ" и "Косминвест" зарегистрировали НСК в июне 2022 года, указав в качестве основных видов деятельности компании выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных культур.

В октябре "Виолан" и ООО "Элариум" (99% владеет Андрей Бокарев) получили почти 67% в ООО "Морской порт в бухте Троицы" (МПБТ, оператор одноименного морпорта в Приморском крае). В том числе "Виолан" получил 46,63% МПБТ, "Элариум" - 19,99% МПБТ.

В декабре 2020 года МПБТ и Минэкономразвития подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту создания экспортного зернового коридора.

"Запуск мультимодального транспортного коридора "Восточные зерновые ворота" в Приморском крае общим объемом инвестиций 16,8 млрд рублей с зерновым терминалом мощностью порядка 10 млн тонн создаст возможность для значительного увеличения производства зерна на Дальнем Востоке и в Сибири, а также позволит организовать глубоководную отгрузку зерна и масличных культур на азиатские рынки. Свыше 800 человек будут трудоустроены в рамках работы терминалов", - говорилось в сообщении Минэкономразвития.

Сообщалось также, что в октябре 2020 года Андрей Бокарев представил инвестиционный проект по созданию экспортного зернового коридора на базе морского порта в бухте Троицы, реализовать который планировалась в рамках СЗПК.

В последнее время структуры Махмудова постепенно расширяют аграрный бизнес. Так, в начале ноября компания "Косминвест" приобрела хозяйство "Малоорловское" в Ростовской области, основным видом деятельности которого значится выращивание зерновых культур. Также структурам Махмудова принадлежит зерновое хозяйство "Варяг", местом регистрации которого значится Саратовская область. Оно занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и масличных.

Незамерзающий морпорт в бухте Троицы расположен на юге Приморского края вблизи водных границ с Японией, Китаем, Южной Кореей и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Является ключевым звеном международного транспортного коридора "Приморье-2".

Искандар Махмудов Виолан НСК Группа КМ А-Инвест Анатолий Коцюк Андрей Бокарев Элариум
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