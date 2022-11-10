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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Сбербанк в октябре снизил вклады физлиц на 0,1% и с начала года показал прирост на 0,2%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в октябре снизил вклады физлиц на 0,1%, с начала года показал прирост на 0,2%, до 16,7 трлн рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации по РСБУ.

Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза. Клиенты сконвертировали сбережения в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.

Средства юридических лиц выросли на 3,4% с начала года, до 8,7 трлн рублей. В октябре банк показал снижение на 1,4%. Сбербанк отмечает девалютизацию средств юридических лиц в долларах и евро: за 10 месяцев доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 16%, тогда как на начало года она составляла 36%.

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Розничный кредитный портфель составил 11,6 трлн рублей, показав рост на 9% с начала года. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+14,9% без учета секьюритизации), процент одобрения по которым вернулся на докризисный уровень, а также кредитные карты (+23,5%).

С начала года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,9 трлн рублей. Устойчивый рост спроса на ипотеку наблюдался во многом за счет снижения ставок по новым выдачам, партнерских программ с застройщиками и господдержки.

Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне постепенного снижения ставок в экономике. В октябре выдачи потребительских кредитов составили 238 млрд рублей, отмечает Сбербанк.

Корпоративный кредитный портфель прибавил 11,9% с начала года и составил 18 трлн рублей. Объем выдач корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности (2,2%) ниже уровня конца прошлого года.

С начала года Сбербанк почти вдвое сократил долю активов, номинированных в долларах и евро. Девалютизация баланса снижает риски и способствует росту маржинальности.

Сбербанк
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