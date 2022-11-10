Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в 2023 году

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в следующем году, сказал журналистам глава банка Герман Греф на форуме Finopolis.

"Центральный банк разрешил нам опубликовать отчетность в согласованных объемах. Это связано, собственно говоря, с тем, что мы сейчас опубликовали отчетность. Она, действительно, неплохая, если не сказать лучше. Мы достаточно в хорошей форме пережили все проблемы, которые были накоплены. Период этого года мы оставим в этом году. Мы в следующий год войдем в абсолютно нормализованном состоянии, и это касается, в том числе, и дивидендов", - сказал Греф.

По его словам, в следующем году банк не планирует пользоваться послаблениями ЦБ. "Как я уже сказал, мы планируем платить дивиденды, и у нас нет никакой потребности в этом (послаблениях - ИФ). Наши все показатели фундаментально выглядят абсолютно здоровыми", - добавил глава Сбербанка.

Он еще до начала форума сообщил журналистам, что Сбер возобновит раскрытие части информации и начнет с отчетности за октябрь и первые десять месяцев 2022 года.

Банк России в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации, но уже в июле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банки могут платить дивиденды, если они в хорошем состоянии и не пользуются регуляторными послаблениями.