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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Участникам рынка рекомендовали предупреждать клиентов перед обращением к иностранным регуляторам

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) рекомендовала профучастникам информировать клиентов о намерении обратиться к иностранным регуляторам за лицензиями для разблокировки активов в интересах своих клиентов.

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Как сообщает сайт ассоциации, рекомендация содержится в ее информационном письме, адресованном членам НАУФОР, осуществляющим брокерскую и депозитарную деятельность.

В результате введения блокировки операций и счетов Национального расчетного депозитария (НРД) российские инвесторы лишились возможности распоряжаться и получать выплаты по иностранным ценным бумагам.

Возможно, решению указанной проблемы будет способствовать обращение в иностранные госорганы по вопросу снятия ограничений на совершение операций с иностранными ценными бумагами клиентов, в частности, разрешения перевода учета прав на иностранные ценные бумаги в другой депозитарий, для клиентов, в отношении которых не были введены персональные ограничения, говорится в письме.

Обращение в иностранные госорганы может быть инициировано как самим инвестором, так и брокером (депозитарием) в интересах своих клиентов.

Из разъяснения Еврокомиссии от 6 октября следует, что власти отдельных стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года.

НАУФОР также напоминает, что в соответствии с законом "О персональных данных", обработка персональных данных, в том числе их трансграничная передача на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физлицу или иностранному юрлицу, по общему правилу, осуществляется с согласия субъекта персональных данных, а также требует уведомления Роскомнадзора о наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки.

НРД, входящий в группу "Московской биржи", в сентябре после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. НРД пока не получил от европейских регуляторов лицензии на разблокировку активов.

Участники Клуба защиты прав инвесторов в случае отсутствия ответа со стороны европейских финансовых регуляторов на запрос НРД намеревались подготовить запросы на получение индивидуальных лицензий на разблокировку ценных бумаг несанкционных инвесторов в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 6 октября.

Ряд российских профучастников уже известили клиентов о подготовке в отношении своих клиентов заявок в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга в дополнение к заявке НРД на разблокировку активов клиентов, учитываемых в депозитариях Euroclear и Clearstream, чтобы перевести активы из санкционного НРД в другие безопасные места хранения и они смогли снова распоряжаться своими бумагами и деньгами в виде дивидендов, купонов и выплат клиентам при погашении облигаций.

НАУФОР НРД Еврокомиссия Евросоюз Euroclear Clearstream
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